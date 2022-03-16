Takipteki kredi kartı borçları | "Sürekli hacze geleceğiz diye taciz ediliyoruz"

Son dönemde giderek artan ekonomik zorluklar vatandaşların banka ve kredi kartı borçlarını ödeyememesine neden oluyor. 2021'de kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 1.7 milyon olarak kayıtlara geçti. Alacaklıların borçların tahsili için yaptığı baskılar mağdurları isyan ettiriyor. Avukatlara göre, bu baskı suç oluşturuyor.

DailyMotion.com / Güncel