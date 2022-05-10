Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da takip ettikleri iş insanının otomobilinden 50 bin lira çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da takip ettikleri iş insanının otomobilinden 50 bin lira çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 6 Mayıs'ta bankadan 100 bin lira çeken iş insanı Ömer Birgealp'in Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinin otoparkına park ettiği aracındaki parasının yarısının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, aracını otoparka bıraktıktan sonra alışveriş merkezine doğru yürüdüğü sırada bir şüphelinin Birgealp'i soru sormak bahanesiyle oyaladığı, diğer şüphelinin ise sinyal kesici kullanarak aracın kumandayla kilitlemesini engellediği belirlendi.

Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iş insanını bankadan çıktığı andan itibaren otomobille takip eden 3 şüphelinin aracın ön koltuğuna bırakılan poşetteki paralardan 50 bin lirayı alarak kaçtıklarını tespit etti. Kullandıkları aracın plakası üzerinden yerleri tespit edilen Gürcistan uyruklu Zaza K. (45), Giorgi P. (40) ve Margalita K. (31) olay günü yakalandı.

Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan 36 bin lira iş insanına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zaza K. ve Giorgi P. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title