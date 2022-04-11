Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada - Haberler

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Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Samsun'da takım elbiseli bir kişinin özel okulun bahçesindeki 7 bin TL değerindeki bisikleti çalma anı kameralara yansıdı.

Samsun'da takım elbiseli bir kişinin özel okulun bahçesindeki 7 bin TL değerindeki bisikleti çalma anı kameralara yansıdı.

Olay, Atakum ilçesindeki özel bir okulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel okulda görev yapan öğretmen Ahmet Çolak, bisikletini okul önüne bırakarak derse gitti. Akabinde dersi biten öğretmen bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Okulun güvenlik kameralarını inceleyen Çolak, takım elbise giymiş bir kişi tarafından 7 bin değerindeki bisikletinin çalındığı gördü. Sonrasında ise öğretmen Tokur, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(Furkan Abrek Ünal/ İHA)

Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada

Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada

Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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