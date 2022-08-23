Japon ilaç üreticisi Takeda Pharmaceutical Co. üretimi dang humması aşısının Endonezya'da kullanım onayı aldığı bildirildi. Böylece Takeda, ülke sınırları dışına aşı satan ilk Japon firma oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Endonezya İlaç ve Gıda Kontrol Ulusal Ajansı (BPOM) Japon firmanın "QDENGA" aşısına 6-45 yaş aralığı için kullanım izni verdi.

Hastaneye yatışı yüzde 84 önleyen ve semptomatik vakaları yüzde 61 engelleyen dang humması aşısı, ön teste tabi olmaksızın ve çift doz halinde uygulanabilecek.

Böylece, Takeda, ülke dışına aşı satışı gerçekleştiren ilk Japon firması oldu.

Japonya'nın en büyük ilaç üreticilerinden Takeda, aşının Asya, Güney Amerika ve Avrupa'da kullanım onayı almayı amaçladığını belirterek, yıllık satış gelirlerini 1,6 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisinek teması ile yayılan dang humması mikrobunun, her yıl dünya geneli 390 milyon insana bulaşıyor.