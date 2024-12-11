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Take Off İstanbul Zirvesi, Yatırımcılar ve Girişimlerle Buluştu

Take Off İstanbul Zirvesi, Yatırımcılar ve Girişimlerle Buluştu
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İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Take Off İstanbul Zirvesi'nde, 25 ülkeden yabancı yatırımcılar ve 23 ülkeden teknoloji girişimleri bir araya geldi. T3 Vakfı tarafından gerçekleştirilen zirve, iki gün boyunca yatırımcılar ile startuplar arasında işbirliği fırsatları sunacak.

Take Off Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar, bugün kapılarını açan Take Off İstanbul'da 25 ülkeden yabancı yatırımcılar ve 23 ülkeden teknoloji girişimlerinin yer aldığını belirtti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Take Off İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Zirve kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Take Off Zirvesi Direktörü Bayraktar, bu sene Take Off İstanbul'un 7'ncisini İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediklerini söyledi.

Yoğun bir katılımcı ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Bayraktar, "Bu sene zirveyi bir üst noktaya taşıdık. Zirvede 25 ülkeden yabancı yatırımcı ve 23 ülkeden de teknoloji girişimleri yer alıyor." dedi.

Fuarda 2 gün boyunca yatırımcılar, startuplar ve kurumsal firmaların birebir işbirliği görüşmeleri gerçekleştireceğini belirten Bayraktar, bunun da Türkiye'nin uluslararası anlamda işbirliği potansiyelini oldukça artırdığını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Take Off etkinliğini başından itibaren desteklediklerini belirterek, "2025 itibarıyla 15 Turcorn oluşturma hedefimiz var. Şu an 7 Turcornumuz söz konusu. Girişimlere doğrudan yatırımlar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise uluslararası doğrudan yatırımcılara hitap ederken Türkiye ile alakalı bazı değer önerileri sunduklarını anlatarak, "Başarılı, genç ve yetenekli Türk girişimlerinin uluslararası fonların daha fazla radarına girmesi için Take Off platformunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biz de değerli paydaşlarımızla bu işin başından beri destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise T3 Girişim Merkezinin girişimcilere destek olduğunu kaydederek, "Take Off İstanbul'un finalinde 3 ayrı girişimimize 250 bin dolardan toplamda 750 bin dolar yatırım ödülü vereceğiz. Bakanlığımızla birlikte toplamda 4 girişime 1 milyon dolarlık yatırım ödülünü Take Off İstanbul sahnesinde açıklıyor olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel
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