Taiwan Liderinin Açıklamalarına Akademik Tepkiler

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin anakarasından akademisyenler, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin salı günü yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Akademisyenler, Lai'nin sözde "birlik" açıklamalarının muhalefeti damgalayan ve kamuoyunu "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemeye zorlayan siyasi bir manevra olduğunu belirtti.

Beijing Birlik Üniversitesi'nde Taiwan çalışmaları profesörü olan Zhu Songling, Lai'nin açıklamalarının, ayrılıkçı gündemini ilerletmeye yönelik eski safsataların ve temelsiz argümanların tekrarından başka bir şey olmadığını söyledi.

Zhu ayrıca Lai'nin tarihi kasıtlı olarak çarpıtıp ayaklar altına alarak nefreti körüklediğini, toplumsal bölünmeleri derinleştirdiğini ve siyasi amaçları için anakara karşıtı duyguları körüklediğini belirtti.

Akademisyenler, Lai'nin "birlik" ve "demokrasi" nutuklarına rağmen anakaraya grup turları yasağının devam etmesi, anakara personelinin Taiwan'a etkileşim amaçlı ziyaretlerine sıkı kısıtlamalar getirilmesi ve anakarada düzenlenen belgelere sahip Taiwan sakinlerine yönelik denetimlerin artması gibi Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşimleri engellemek için uyguladığı bir dizi kısıtlayıcı önlemi kaldırmaktan kaçındığına dikkat çekti.

Beijing merkezli Çin Sosyal Bilimler Akademisi Taiwan Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Chen Guiqing, "Lai'nin sözleri bir yandan Taiwan'da kamuoyunu yanıltan safsata dolu ayrılıkçı söylemi sürdürmek ve diğer yandan yasama organının kontrolünü yeniden ele geçirip Demokratik İlerleme Partisi (DPP) için uzun vadeli iktidarı sağlamlaştırmak amacıyla siyasi tabanını daha da harekete geçirmek şeklindeki ikili bir amaca hizmet ediyor" dedi.

Lai'nin konuşmasında Taiwan nüfusunun kendisini desteklemeyen çoğunluğunu "yabancı madde" olarak nitelendirmesi ve tasfiyeyle tehdit etmesinin, adada geniş çaplı bir öfkeye yol açtığını kaydeden Zhu, bu tür ifadelerin geniş halk kesimlerine yöneltilmiş örtülü tehditler içerdiği uyarısında bulundu.

Akademisyenler, barış, kalkınma ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşim ve işbirliğinin, Taiwan halkının temel beklentileri olmaya devam ettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik çabaların çıkmaz bir yola saptığını vurguladı. Taiwan'ın geleceğinin ulusal yeniden birleşmede yattığını belirten akademisyenler, halkın refahının da ulusal yeniden canlanmayla mümkün olacağını belirtti.

Akademisyenler, Taiwan'daki soydaşları uyanık olmaya, DPP yetkililerinin ikiyüzlülüğünü ve siyasi manipülasyonlarının farkına varmaya, anakaradaki yurttaşlarla birlikte hareket etmeye, ayrılıkçı girişimlere kesin şekilde karşı çıkmaya ve ulusal yeniden birleşme ve yeniden canlanmayı sağlamak için birlikte çalışmaya çağırdı.