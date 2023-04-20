Taiwan Etnik Azınlık Heyeti Beijing'i Ziyaret Etti

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Taiwan'da etnik azınlık mensuplarından oluşan 21 kişilik bir heyet, Çin ulusunun etnik kültürlerini daha iyi anlamak, ilgili taraflarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve Taiwan Boğazı'nın iki tarafındaki etnik azınlıklar...

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Taiwan'da etnik azınlık mensuplarından oluşan 21 kişilik bir heyet, Çin ulusunun etnik kültürlerini daha iyi anlamak, ilgili taraflarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve Taiwan Boğazı'nın iki tarafındaki etnik azınlıklar arasında alışveriş ve işbirliği yapmak için Beijing'e Salı'dan Perşembe'ye kadar süren bir ziyarette bulundu.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi ve Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Başkanı Song Tao, heyetle bir araya geldiği Çarşamba günü Taiwan'daki etnik azınlıklara mensup soydaşlarımızın Çin ulusunun büyük ailesinin vazgeçilmez üyeleri olduğunu söyledi.

Song, bu soydaşlarımızın şanlı bir vatan sevgisi geleneğine sahip olduklarını ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve anavatanın yeniden birleşmesine önemli katkılarda bulunduklarını söyledi.

Song, "Taiwan sorununu yeni dönemde çözmek için Parti'nin genel politikasını uygulayacağız, Taiwan'daki soydaşlarımıza her zaman saygı duyacağız, onları önemseyeceğiz, onlara fayda sağlayacağız ve ulusal yeniden birleşme ve canlanma amacıyla ortaklaşa daha parlak bir gelecek yaratmak için Taiwan etnik azınlık mensubu soydaşlarımız ve anakaradaki soydaşlarımız arasındaki alışverişi, işbirliğini ve entegre gelişmeyi aktif olarak destekleyeceğiz" dedi.

Boğaz'ın her iki yakasındaki etnik gruplara ait soydaşlarımızın hepsinin Çin ulusunun büyük ailesinin birer ferdi olduğunu söyleyen heyet üyeleri, Taiwan'daki etnik azınlıklar, Kovid-19 öncesi iki taraf arasındaki sıcak ve yakın insan alışverişini özlediklerini ve bu tür alışverişlerin yakında yeniden başlamasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

Heyet üyeleri, 1992 mutabakatını tanıdıklarını ve desteklediklerini ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" amaçlayan ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıktıklarını söylediler. Üyeler, tüm etnik gruplardan insanları Boğazlar arası alışveriş ve işbirliğine katılmaya, Boğazlar arası ilişkilerin barışçıl gelişimini teşvik etmeye ve anakaradaki soydaşlarıyla birlikte Çin ulusu için daha iyi bir gelecek yaratmaya teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.

Heyet, Beijing'i ziyaret ettikten sonra, etnik azınlıkları içeren faaliyetlere katılmak üzere Guangxi, Fujian ve Hainan'a gidecek.