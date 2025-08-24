Taiwan'daki Azil Oylaması Başarısız Oldu

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Kuomintang (KMT) partisinin milletvekillerini hedef alan ikinci tur azil oylamasının sonuçlarının, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerin halkın iradesine aykırı olup başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdiğini söyledi.

7 milletvekiline karşı yapılan oylama, hiçbir azil önerisinin kabul edilmemesiyle cumartesi günü başarısızlıkla sonuçlandı. Bu, KMT'nin bölgede yürütülen azil kampanyasına karşı aldığı bir başka ezici zafer oldu.

Demokratik İlerleme Partisi, oylamanın sonuçsuz kalmasının ardından parlamentodaki 113 sandalyenin 51'ine sahip olarak hala azınlık partisi olmaya devam etti.

Zhu, pazar günkü basın toplantısında, "26 Temmuz'daki ilk tur oylamanın ardından, Taiwan halkı bir kez daha Demokratik İlerleme Partisi'nin kötü niyetli siyasi oyununa 'hayır' demiştir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, sonucun "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı tüm ayrılıkçı faaliyet ve siyasi manipülasyonların halkın iradesine aykırı olduğunu ve başarısızlığa mahkum olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.