Taiwan'da 7.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Depremle ilgili çeşitli görüntüler
Çin'in Taiwan bölgesinde Çarşamba günü, Hualien kenti açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 4 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı.
Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre Çarşamba günü Beijing saatiyle sabah 7.58'de meydana gelen deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde oluştu.
Yerel medyada çıkan haberlere göre sarsıntılar adanın genelinde hissedilirken, Taipei metrosunda seferler 40 ila 60 dakika boyunca askıya alındı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiwan'dan bildiriyor. (XHTV)