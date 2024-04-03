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Taiwan'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem: 4 Ölü, 97 Yaralı

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TAİPEİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesindeki Hualien kenti açıklarında Çarşamba günü 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 4 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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