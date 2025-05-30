Taiwan Boğazı'ndaki Medya Zirvesi Beijing'de Gerçekleşti

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Taiwan Boğazı'nın iki yakasından yaklaşık 150 medya kuruluşu başkanı, akademisyen ve temsilcinin katılımıyla Çin'in başkenti Beijing'de medya zirvesi düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, altıncısı düzenlenen perşembe günkü zirvede medyanın, bilgi paylaşımı, karşılıklı anlayışın derinleştirilmesi ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki akrabalık bağlarının güçlendirilmesi için köprü görevi gördüğünü söyledi.

Fu, iki taraftaki medya kuruluşlarına, halklar arası bağlantıyı ortaklaşa geliştirme, ortak mirası korumak üzere kültürel güveni el üstünde tutma ve ulusal yeniden canlanma hedefine yönelik yüce sorumluluğu kucaklama çağrısında bulundu.

Fu, iki taraftaki medya çalışanlarının, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimine katkıda bulunmaya devam etmeleri temennisini de dile getirdi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi ve Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Başkan Yardımcısı Wu Xi de Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki medya kuruluşlarının, ilişkilerin yeniden rayına sokulmasında daha büyük rol oynaması, daha yakın gönül ve zihin bağlarının kurulmasını teşvik etmesi ve medya alanındaki teknolojik etkileşimleri birlikte yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Taiwan merkezli Want Want China'nın Başkan Yardımcısı Chou Hsi-wei ve Eastern Group'un Başkanı Gary Wang'ın da aralarında bulunduğu Taiwanlı temsilciler ise etkileşim ve işbirliğinin artırılması ve parlak bir gelecek için zorlukların üstesinden gelinmesinin önemini vurguladı.

Xinhuanet ve Beijing Daily tarafından ortaklaşa düzenlenen zirvede Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki genç medya çalışanlarına yönelik iş geliştirme programı başlatıldı ve önümüzdeki 10 yılda yürütülecek medya işbirliği için ortak girişim açıklandı.