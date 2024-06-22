Tai Chi yapan robotun çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda bir robot Çin kökenli savaş sanatı Tai Chi performansı sergiledi. Robot izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
ÇEKİM TARİHİ: 20 Haziran 2024
Tai Chi yapan robotun çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda bir robot Çin kökenli savaş sanatı Tai Chi performansı sergiledi. Robot izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor.