Tai Chi yapan robotun çeşitli görüntüleri

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak