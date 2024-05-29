Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı
Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı. Barajdaki su seviyesi bu yıl mayıs ayında yükseldi ve geçen yıla göre büyük bir artış yaşandı. Bölge çiftçileri için sevindirici bir gelişme olan bu artış, barajın balık ve kuş türleri için de önemli bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor.
Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesinin bu yıl mayıs ayında yüzde 44'e yükseldiğini dile getirdi.
Barajdaki doluluk oranının geçen yıl aynı dönemde yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu ifade eden Köse, artışın bölge çiftçileri adına sevindirici olduğunu aktardı.
Birçok balık türünün yaşadığı baraj, 22 türde 6 bin 477 kuşa ev sahipliği yapıyor.