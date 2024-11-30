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Tahsilat ve Ödeme Limitleri Artırıldı

Tahsilat ve Ödeme Limitleri Artırıldı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişiklikle, tahsilat ve ödeme limitlerini 7 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltti.

(ANKARA) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle, tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle; tüketiciler ve işletmeler için tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması limiti zorunluluğu 7 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkartıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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