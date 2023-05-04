Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nden İran'da Sedat Anar konseri

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2023 Aşık Veysel ve Mevlana Yılı dolayısıyla Sedat Anar Müzik Dinletisi düzenledi.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2023 Aşık Veysel ve Mevlana Yılı dolayısıyla Sedat Anar Müzik Dinletisi düzenledi.

Dinletiye Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Umut Başer, Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Adil Bor'un yanı sıra İranlı dinleyiciler ile Tahran'daki Türk vatandaşları katıldı.

Aşık Veysel ve Mevlana Yılı dolayısıyla düzenlenen dinletide sahneye çıkan Sedat Anar, Selahattin Anar ve Damla Anar üçlüsü Aşık Veysel türküleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şah İsmail Hatayi ve Yunus Emre'nin eserlerinden bestelenen parçaları icra etti.

Santur ve erbane ile icra edilen parçalara zaman zaman eşlik eden dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Müzisyen ve yazar Sedat Anar AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'da 6. konserlerini verdiklerini, Tahran'da dinleyicilerle yeniden buluşmaktan memnun olduğunu söyledi.

Anar, daha önceki konserlerinin bir kısmını YEE, bir kısmını ise İran Kültür Bakanlığı'nın davetiyle gerçekleştirdiğini aktardı.

UNESCO tarafından ilan edilen 2023 Mevlana ve Aşık Veysel Yılı dolayısıyla konseri düzenlediklerini belirten Anar, "Ağırlıklı olarak Aşık Veysel ve Hazreti Mevlana yorumladık. Aynı zamanda Anadolu'da yaşamış başka bir çok mutasavvıf şairin eslerinin bestelerini de çaldık." dedi.

Anar, İran'da konser verdikleri için "Türkçeyi Yunus Emre kadar çok iyi kullanan" Şah Hatayi'nin şiirlerini de yorumladıklarını ifade ederek, konser sonrası dinleyicilerin hala salonda oturmasının kendilerini mutlu olduklarını anlattı.

Kırlangıç da dinletide keyifli zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Gerçekten burada Türk müziğinin yeni yorumlarını dinlemiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizim sanatımızın evrenselliğini yansıtan eserler dinledik." değerlendirmesini yaptı.

Kırlangıç, YEE'nin programının kendilerini gururlandırdığını belirterek, başta YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir olmak üzere tüm emeği geçenlere ve dinleyicilere teşekkür etti.

YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir de Aşık Veysel'in ebediyete intikalinin 50. Mevlana'nın ise 750. yılı dolayısıyla 2023'ün Aşık Veysel ve Mevlana Yılı İlan edildiğini, bu doğrultuda etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Özdemir, "Malumunuz Mevlana, gerek İran toplumunda gerekse Türk toplumunda sözlerini kendilerine şiar edinmiş iki ülkenin ortak değeri. Bizler de Tahran Yunus Emre Enstitüsü olarak bu büyük mutasavvıf ve şairimizi düzenli olarak her yıl farklı etkinliklerle anıyoruz." diye konuştu.

Konserin ardından Büyükelçi Kırlangıç, Sedat, Selahattin ve Damla Anar üçlüsüne çiçek ve hediye takdim etti.