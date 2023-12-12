Üye Girişi
Haberler

Tahran Yunus Emre Enstitüsü İranlıları Türk kahvaltısıyla buluşturdu

Güncelleme:
Abone Ol

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İranlıları bol çeşitli geleneksel Türk kahvaltı sofrası ile buluşturdu. Enstitünün İran'ın başkentindeki merkezinde düzenlenen kahvaltı tanıtım programına YEE'nin Türkçe öğrenen öğrencileri ile Tahran'da eğitimlerini sürdüren Türk öğrenciler katıldı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İranlıları bol çeşitli geleneksel Türk kahvaltı sofrası ile buluşturdu.

Enstitünün İran'ın başkentindeki merkezinde düzenlenen kahvaltı tanıtım programına YEE'nin Türkçe öğrenen öğrencileri ile Tahran'da eğitimlerini sürdüren Türk öğrenciler katıldı.

AA muhabirine konuşan Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, kahvaltının Türk kültüründeki yerinin önemli olduğunu söyledi.

Özdemir, Tahran YEE olarak çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ve gastronominin kültürel etkileşimin bir aracı olarak çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Mayıs ayında gastronomi çalışmaları çerçevesinde farklı yörelerin lezzetlerini uygulamalı tanıtan "Geleneksel Türk Mutfağı Atölyesi" açtıklarını belirten Özdemir, bu çerçevede şimdi de Türk kahvaltısını İranlılara tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Özdemir ayrıca davranışlar, gelenekler, yeme içme alışkanlıklarının kültürü oluşturduğuna işaret ederek, "Türkiye'de kahvaltı sadece bir öğün olarak değerlendirilmiyor, tamamen bir kültür olmuş durumda. Bizler de bugün İran ile Türkiye arasındaki kültür etkileşimini artırmak maksadıyla geleneksel Türk kahvaltısını İranlılara tanıttık." diye konuştu.

Tahran'ın en önemli restoranları arasında yer alan Türk restoranı Mehmet Steakhouse'un sahibi Mehmet Avşar, YEE'nin düzenlediği gastronomi etkinliğinde yer alıp tanıtıma katkı sunmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Avşar, 10 yıla yakın süredir farklı ülkelerde restoranlar açtıklarını, Türk kültürünü, Türk gastronomisini iyi bir şekilde yabancı misafirlere tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

İran'daki Türk kurumlarının organizasyonlarında da yer alarak gastronomi tanıtımını sürdürdüklerini belirten Avşar, "İran'daki faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor. Türkiye'nin gastronomisini yabancılara tanıtıp gastronomi turizmini geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Tahran YEE Türkçe öğrencisi İranlı Hatıra Yusufi de Türk kahvaltısı programında bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Türk kahvaltı kültürünü sevdiğini belirten Yusufi, "Bugün Yunus Emre Enstitünde güzel bir gün geçirdik. Kahvaltı şenliğine katıldık. Kahvaltı yaptık. Her şey çok güzeldi. Geçekten sanki Türkiye'yi bize yaşattılar. Her şey için çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Emre Tahran İran Gastronomi Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title