Tahran Yunus Emre Enstitüsü İranlıları Türk kahvaltısıyla buluşturdu

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İranlıları bol çeşitli geleneksel Türk kahvaltı sofrası ile buluşturdu.

Enstitünün İran'ın başkentindeki merkezinde düzenlenen kahvaltı tanıtım programına YEE'nin Türkçe öğrenen öğrencileri ile Tahran'da eğitimlerini sürdüren Türk öğrenciler katıldı.

AA muhabirine konuşan Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, kahvaltının Türk kültüründeki yerinin önemli olduğunu söyledi.

Özdemir, Tahran YEE olarak çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ve gastronominin kültürel etkileşimin bir aracı olarak çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Mayıs ayında gastronomi çalışmaları çerçevesinde farklı yörelerin lezzetlerini uygulamalı tanıtan "Geleneksel Türk Mutfağı Atölyesi" açtıklarını belirten Özdemir, bu çerçevede şimdi de Türk kahvaltısını İranlılara tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Özdemir ayrıca davranışlar, gelenekler, yeme içme alışkanlıklarının kültürü oluşturduğuna işaret ederek, "Türkiye'de kahvaltı sadece bir öğün olarak değerlendirilmiyor, tamamen bir kültür olmuş durumda. Bizler de bugün İran ile Türkiye arasındaki kültür etkileşimini artırmak maksadıyla geleneksel Türk kahvaltısını İranlılara tanıttık." diye konuştu.

Tahran'ın en önemli restoranları arasında yer alan Türk restoranı Mehmet Steakhouse'un sahibi Mehmet Avşar, YEE'nin düzenlediği gastronomi etkinliğinde yer alıp tanıtıma katkı sunmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Avşar, 10 yıla yakın süredir farklı ülkelerde restoranlar açtıklarını, Türk kültürünü, Türk gastronomisini iyi bir şekilde yabancı misafirlere tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

İran'daki Türk kurumlarının organizasyonlarında da yer alarak gastronomi tanıtımını sürdürdüklerini belirten Avşar, "İran'daki faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor. Türkiye'nin gastronomisini yabancılara tanıtıp gastronomi turizmini geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Tahran YEE Türkçe öğrencisi İranlı Hatıra Yusufi de Türk kahvaltısı programında bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Türk kahvaltı kültürünü sevdiğini belirten Yusufi, "Bugün Yunus Emre Enstitünde güzel bir gün geçirdik. Kahvaltı şenliğine katıldık. Kahvaltı yaptık. Her şey çok güzeldi. Geçekten sanki Türkiye'yi bize yaşattılar. Her şey için çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.