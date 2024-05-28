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Tahran Türk Okulu'nda Bilim Şenliği düzenlendi

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Tahran Büyükelçiliği bünyesindeki Türk Okulu'nda düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrenciler tarafından hazırlanan bilim konulu projeler sergilendi.

Tahran Büyükelçiliği bünyesindeki Türk Okulu'nda düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrenciler tarafından hazırlanan bilim konulu projeler sergilendi.

Büyükelçilik yerleşkesindeki Tahran Türk Okulu'nun bahçesinde düzenlenen "Matematik Her Yerde" temalı Bilim Şenliği'ne öğrenci, öğretmen ve velilerin yanı sıra Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ve büyükelçilik personeli de katıldı.

Büyükelçi Kırlangıç'ın açılışını yaptığı etkinlik kapsamında Türk Okulu öğrencileri, bahçede kurulan stantlarda öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları 13 bilimsel projeyi sergiledi.

Etkinlikte 7. sınıf öğrencisi Ceylin Asya Özkaraca'nın dans eden robot projesi dikkatleri çekti.

Açılışın ardından öğrencilerin yer aldığı proje stantlarını tek tek inceleyen Büyükelçi Kırlangıç, etkinlik hakkında AA muhabirine konuştu.

Prof. Dr. Kırlangıç, Bilim Şenliği'nin öğrencilere matematiği sevdirmek hedefiyle "Matematik Her Yerde" sloganıyla düzenlendiğini belirterek, "Çocuklarımız öğretmenlerin rehberliğinde burada çok güzel çalışmalar hazırlamışlar." dedi.

Matematiğin hayatın her alanında rolü olduğunun öğrencilere anlatılmasının önemini vurgulayan Kırlangıç, "Matematiğin hayatımızın her alanında işlevsel olduğunu burada çocuklarımızın hazırladığı projelerle tekrar görüyoruz. Çocuklarımız da matematiği sıkıcı bir ders olarak algılamaktan kurtulmuş. Öğretmenlerimizin buna katkısı olduğunu düşünüyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tahran Türk Okulu Müdürü Abdullah Çubuk da öğrencilerin matematik konusunda zorlandığını gördüklerini ve matematiği sevdirmek için böyle bir etkinlik planladıklarını belirtti.

Bu kapsamda öğrenciler tarafından 13 proje geliştirildiğini anlatan Çubuk, "Burada bilimi teknikle buluşturarak günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmelere ayak uydurmayı ve çocuklarımızın bilimle büyümelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çubuk, etkinliğin hazırlanmasında katkıları için Büyükelçi Kırlangıç'a ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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