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Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda mezuniyet programı düzenlendi

Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda mezuniyet programı düzenlendi

Güncel Haberler

Tahran Büyükelçiliği'nde bulunan Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencileri için mezuniyet programı gerçekleştirildi.

Tahran Büyükelçiliği'nde bulunan Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencileri için mezuniyet programı gerçekleştirildi.

Veliler ile okul öğretmenlerinin katıldığı programda sahneye çıkan öğrenciler şarkı ve türkü söyledi.

Öğretmenler öğrencileri ile yaşadıkları eğlenceli anılarını anlatırken öğrenciler de bu anıları yeniden canlandırdıkları görüntüleri izletti.

Okul Müdürü Abdullah Çubuk, verimli bir eğitim öğretim yılının ardından öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilere gelecek eğitim yaşamlarında başarı dileğinde bulundu.

Öğrencilerine dair düşündürücü ve mutluluk verici birçok anısı olduğunu aktaran sınıf öğretmeni Atilla Yaratıkol ise hayatın bir öğrenme süreci olduğunu, bu süreçte herkesin bir başkasından yeni şeyler öğrenebileceğini kaydetti.

Okulun henüz bitmemiş olması ve bazı öğrencilerin erken ayrılmak zorunda kalması nedeniyle tüm mezunlara mezuniyet belgeleri verildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından öğrenciler mezuniyet pastasını kesti.

Yapılan ikramlar ile program sona erdi.

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Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel

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