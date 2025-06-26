Tahran Metroda Mossad Ajanı Gözaltına Alındı

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İran'ın başkenti Tahran'da metroda gözaltına alınan kişiye ait olduğu öne sürülen Mossad bağlantıları inceleniyor. Şüpheli kişinin üzerinde askeri bilgiler taşıyan bir cihaz bulunduğu ve bu bilgileri bilinmeyen numaralara gönderdiği iddia edildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki metroda şüphe üzerine gözaltına alınan kişinin, İsrail dış istihbarat birimi Mossad ajanı olduğu ileri sürüldü.

İran devlet televizyonu, Emniyet Genel Müdürlüğünün Tahran metrosundaki gözaltına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, metroda şüphe üzerine bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu kişinin üstünde askeri ve önemli merkezlerin yerini işaretleyen bir cihaz bulunduğu ve bu kişinin elde ettiği bilgileri bilinmeyen numaralara göndererek İbranice talimatlar verdiği iddia edildi.

Soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şüphelinin uyruğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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