Haberler

Tahran Uluslararası Havalimanı'nda dış hat uçuşları yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ile çatışmalar nedeniyle askıya alınan Tahran İmam Humeyni Havalimanı'nda seferler normale döndü. Suudi Arabistan'dan gelen hacı uçakları sorunsuz iniş yaptı.

İsrail ile yaşanan çatışmalar nedeniyle uçuşların askıya alındığı Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda seferler yeniden başladı.

Fars Haber Ajansına göre, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı İşletme Müdür Yardımcısı Cevad Artimani, ülke hava sahasının yeniden açılması ve uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla eş zamanlı olarak, Suudi Arabistan'dan İranlı hacıları taşıyan ilk uçakların havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptığını belirtti.

Artimani, "Ülke havacılık sektörünün operasyonel koşullarının normale dönmesiyle birlikte, Tahran İmam Humeyni Havalimanı uçuşları yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yabancı hava yolu şirketlerinin de yeniden uçuşlara dönme sürecinin başladığını kaydeden Artimani, gerekli değerlendirmelerin tamamlanmasıyla, ilerleyen haftalarda Tahran'dan ve Tahran'a yabancı uçuşlarda kademeli artışın gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Mucizeler yaratarak takımını ligde tutmuştu! Atilla Gerin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de mucizeyi başarmıştı! Sürpriz kararla işine son verildi
Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı

Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler

Bankta otururken 5 kadın aniden saldırdı! Yanında çocuğu da vardı
Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu

Mason Greenwood imzayı atıyor
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt