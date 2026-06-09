Tahran Uluslararası Havalimanı'nda dış hat uçuşları yeniden başladı

İsrail ile yaşanan çatışmalar nedeniyle uçuşların askıya alındığı Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda seferler yeniden başladı.

Fars Haber Ajansına göre, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı İşletme Müdür Yardımcısı Cevad Artimani, ülke hava sahasının yeniden açılması ve uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla eş zamanlı olarak, Suudi Arabistan'dan İranlı hacıları taşıyan ilk uçakların havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptığını belirtti.

Artimani, "Ülke havacılık sektörünün operasyonel koşullarının normale dönmesiyle birlikte, Tahran İmam Humeyni Havalimanı uçuşları yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yabancı hava yolu şirketlerinin de yeniden uçuşlara dönme sürecinin başladığını kaydeden Artimani, gerekli değerlendirmelerin tamamlanmasıyla, ilerleyen haftalarda Tahran'dan ve Tahran'a yabancı uçuşlarda kademeli artışın gerçekleşeceğini söyledi.