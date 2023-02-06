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Tahran'daki Türk vatandaşları, depremzedeler için topladıkları yardımları Hoy'a gönderdi

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Tahran'daki Türk vatandaşları, depremzedeler için topladıkları yardımları Hoy'a gönderdi

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Türk vatandaşları, 5,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlar için topladıkları insani yardım malzemelerini Hoy kentine ulaşmak üzere yola çıkardı.

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Türk vatandaşları, 5,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlar için topladıkları insani yardım malzemelerini Hoy kentine ulaşmak üzere yola çıkardı.

Tahran'da farklı sektörlerde iş hayatını devam ettiren Türk vatandaşları, 28 Ocak'ta yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy şehrindeki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya Türk vatandaşlarının yanı sıra birçok İranlı da destek verdi. Kampanya süresince toplanan acil insani yardım malzemelerinin yüklendiği kamyon gece Tahran'dan Hoy kentine uğurlandı.

Tahran'daki bir Türk restoranında işletme müdürlüğü yapan Ankaralı Kutlucan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydana gelen deprem sonrası Türk iş adamları, işletmeler, restoranlar ve çalışanları olarak kampanya başlattıklarını söyledi.

İranlıların da kampanyaya destek verdiğini belirten Kutlu, Havaların soğuk olması nedeniyle depremzedeler için temel ihtiyaç olan elektrikli ısıtıcı, battaniye, çadır, giyecek ve bir miktar da yiyecek topladıklarını aktardı.

Tahran'daki bir restoranda şeflik yapan Tokatlı Cemal Özkaraca da birçok kişinin destek verdiği kampanyada topladıkları insani yardım malzemelerini sabah Hoy'a vardıktan sonra kendilerinin dağıtacağını dile getirdi. Özkaraca, "İnşallah burada yapılan hayırları yerine iletiriz ve oradaki insanların mağduriyetini önlemiş oluruz. Oradaki hava şartları insanlık dramına yol açtı. Duruma göre uygun malzeme seçimimizi yaptık. İnsanların yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

İranlı Hamid Saidi ise Türk dostlarının yaptığı yardım çağrısına birçok kişinin destek olduğunu, İranlı bazı futbolcuların da kampanyayı sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirterek katkıda bulanan herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel

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