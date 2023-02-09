Tahran'daki 'Tabiat Köprüsü' Türkiye ile dayanışma için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki sembol yapılardan Tabiat Köprüsü (Pole Tabiat), "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye ile dayanışma için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

İran'ın başkenti Tahran'daki sembol yapılardan Tabiat Köprüsü (Pole Tabiat), "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye ile dayanışma için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

Tahran'ın kültür ve turizm açısından sembol yapılarından sayılan iki katlı köprünün kırmızı renkle ışıklandırılması çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Kentin önemli tabiat merkezlerinden Talegani Bağı ile Su ve Ateş Parkı'nı birbirine bağlayan ve Müderris Bulvarı üzerinde kurulu bulunan Tabiat Köprüsü, her gün yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

???????Abbasabad Kültür ve Turizm Bölgesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, gün içinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için Tabiat Köprüsü'nün kırmızı ışıklarla aydınlatılacağını duyurmuştu.