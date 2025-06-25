Tahran'daki Dron Saldırıları: Nükleer Bilim İnsanları Hedef Alındı

İran'ın başkenti Tahran'ın Gişa ve Merzdaran semtlerine düzenlenen dron saldırılarında hedef alınan İranlı nükleer bilim insanlarının vurulduğu sivil yerleşim alanlarındaki binalar Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 11 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

Bilim insanlarının birçoğu Tahran'daki evlerine düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin bilgi aldığı güvenlik yetkililerine göre, saldırıların birçoğunun İsrail ajanlarının ülke içinden kaldırdığı patlayıcı yüklü mini dronlarla, bazılarının ise mini füzelerle gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Tahran'ın Gişa semtinde sivil bir yerleşim yerine 20 Haziran'da saldırı düzenlendi. Ülke medyasında yayımlanan haberlerde, dronla sivil bir binaya gerçekleştirilen saldırıda nükleer bilim insanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA ekibi, Gişa ve Merzdaran semtinde İranlı nükleer bilim insanının vurulduğu binaları görüntüledi.

Gişa'daki saldırıda özellikle binanın alt katlarında büyük çaplı hasar yaşandığı, binanın ön cephesinde yer alan taşıyıcı kolonlar ve kirişlerin neredeyse tamamen tahrip olduğu görüldü.

Hasarın boyutu, saldırının doğrudan yapının zemin ve birinci kat seviyelerine isabet ettiğini gösteriyor.

Saldırı nedeniyle çevredeki binalarda da hasar gözlendi.

Tahran'ın Merzdaran semtinde de yine başka bir nükleer bilim insanı hedef alındı. Bilim insanının hedef alındığı 5 katlı binanın üst katlarının vurulduğu ve binanın en üst katının tamamen tahrip olduğu görüldü. Saldırıda ismi açıklanmayan bir bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yine Merzdaran semtinde bir nükleer bilim insanına evinde suikast girişiminde bulunuldu. İsmi açıklanmayan bilim insanının saldırıdan yaralı kurtulduğu bildirildi.

Vurulan binanın tavan ve kolonlarında yoğun yanık izleri ve yapıda büyük çaplı deformasyonlar dikkati çekti.

Hasarın boyutu, saldırının yüksek patlayıcı etkili mühimmatla gerçekleştirildiğine işaret ediyor.

Tahran'dan ayrılan bazı siviller evlerine döndü

Tahran'a saldırıların başlamasının ardından kentten ayrılan bazı siviller, ateşkes haberiyle evlerine döndüler.

Nükleer bilim insanlarının evlerine düzenlenen saldırıda bazı komşularının evlerinin de büyük zarar gördüğü gözlendi. Ateşkesin ardından Tahran'a dönen sivillerin bazılarının enkaz altındaki eşyalarını büyük üzüntü ve gözyaşlarıyla aradıkları da görüldü.

Belediye ekipleri de halen hasarlı binaların enkazını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.