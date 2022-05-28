Tahran'daki bir gösteri sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı - Haberler

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Tahran'daki bir gösteri sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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Tahran'daki bir gösteri sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir gösteri sırasında silahlı bir kişinin polislere ateş açtığı, iki polis memurunun yaralandığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir gösteri sırasında silahlı bir kişinin polislere ateş açtığı, iki polis memurunun yaralandığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) Tahran Emniyet Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre, Talekani Caddesi'ndeki Şehit ve Gaziler Vakfı önünde gösteri düzenlendi.

Hangi amaçla düzenlendiği belirtilmeyen gösteri sırasında silahlı bir saldırgan güvenlik güçlerine ve vatandaşlara ateş etmeye başladı.

Saldırıda iki polis memuru bacak ve yüzlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polislerin durumuna ilişkin bilgi verilmezken, saldırganın yakalandığı belirtildi.

Haberde, olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

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