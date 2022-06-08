Tahran'daki banka soygunu mağdurları, yetkilileri protesto etti - Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da önceki gün devlete ait bir bankadan 162 kiralık kasanın çalınmasının ardından mağdurlar zararlarının tazmin edilmesi için gösteri düzenlerken, bankanın müdürü ile yardımcısı görevden alındı.

Devlete ait Bank Milli'den yapılan açıklamada, bankanın Üniversite Şubesi'ndeki 162 kiralık kasanın çalınmasının ardından şube müdürü ile yardımcısının görevden alındığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülere göre, zararlarının tazmin edilmesini isteyen mağdurlar, banka şubesinin önünde toplanarak banka yetkililerini protesto etti. Sık sık sloganlar atan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahale ettiği görüldü.

Yan binadaki duvarı delerek soygun

İran devlet televizyonu, önceki gün Tahran'da yan binadaki duvarı delerek devlete ait Bank Milli'nin Üniversite Şubesi'ne giren hırsızların bankadaki 250 kiralık kasayı çaldığını duyurmuştu.

Olay sonrasında açıklama yapan Emniyet Yetkilisi Ali Velipur Guderzi, ilk soruşturmanın ardından ihmali bulunduğu tespit edilen çok sayıda banka çalışanının gözetim altına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtmişti.

Konuyla ilgili dün açıklama yapan Bank Milli Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Monisan ise şubede müşterilere tahsis edilen 250 kiralık kasadan 162'sinin kırıldığını ve içlerinin boşaltıldığını belirterek, "Tüm mağdurların tazminatı adli makamların gözetiminde Bank Milli tarafından ödenecek." ifadelerini kullanmıştı.

Zararın nasıl tazmin edileceği tartışması

Bununla birlikte kiralık kasalarda ne olduğu banka tarafından da bilinmediği için çalınan varlıkların değerinin tam olarak hesaplanamaması nedeniyle bankanın mağdurların zararını nasıl tazmin edeceği de ülkede tartışma konusu oldu.

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) konuşan Bankalar ve Kredi Kuruluşları Birliği Sekreteri Muhammed Rıza Cemşidi, bankalardaki kiralık kasaların sigorta kapsamında olmadığına dikkati çekerek, buna karşılık müşterilerin kasadaki mülküyle ilgili kanıt sunabilmesi halinde bankanın müşterilerin zararlarını karşılayabileceğini belirtti.

Şube müdürünün alarmı önemsemediği iddiası

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı dünkü haberinde, hırsızların bankaya girdiği zaman alarm sisteminin şube müdürünün cep telefonuna bağlanarak hırsızlık uyarısında bulunduğu ancak "bu sistemin daha önce yanlış uyarı verdiği" gerekçesiyle şube müdürü tarafından önemsenmediği iddia edilmişti.

Haberde, bankanın alarm sisteminin polise değil şube müdürüne yönlendirildiği bilgisi paylaşılmıştı.