Albüm: Tahran'daki Azadi Stadyumu Abd-İsrail Saldırısı Sonucu Harabeye Döndü
TAHRAN, 6 Nisan (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Kapalı Stadyumu, 5 Mart'ta düzenlenen ABD- İsrail saldırısında yıkıldı.
Çoğunlukla voleybol maçlarına ev sahipliği yapan 12.000 kişilik spor stadyumu, İran'ın en büyük spor kompleksi olan Azadi Spor Kompleksi içinde yer alıyordu.
Kaynak: Xinhua