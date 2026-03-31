İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'da gece boyunca yeni patlamalar meydana geldi. İran hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
AA muhabiri, gece boyunca saldırıların yoğunlaştığı başkent Tahran'da yeni patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Patlamaların ardından İran hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba