Tahran'da Uluslararası Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Fuarı Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da 2 binden fazla yerli ve yabancı şirketin katılımıyla "29. Uluslararası Petrol, Doğalgaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı" düzenlendi.

Tahran'daki fuar alanında bu yıl 29'uncusu düzenlenen Petrol, Doğalgaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı'na yaklaşık 2 bin yerli ve 14 ülkeden 150 yabancı firma katıldı.

"Petrol Endüstrisine Yatırım, Ekonomik Büyüme ve Kalkınmanın Garantörü" sloganıyla düzenlenen fuarı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililer de ziyaret etti.

Fuarın açılışında konuşan Paknejad, son zamanlarda ülkesinin petrol ve gaz üretiminde artış olduğuna dikkati çekerek, bu yıl içerisinde petrol sektörüne 10 milyar dolar yatırım hedeflediklerini belirtti.

Paknejad, uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmenin önemini vurguladığı konuşmasında,

İran üzerinden Türkmenistan gazının Türkiye'ye aktarılması konusunda, "Bu, İran'ın bölgedeki bir enerji merkezi olarak konumunu pekiştirmeye yardımcı olacak. Aslında İran'ın küresel enerji ticaretindeki payını artırmak için bölgede ve ötesinde yeni pazarlar yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.