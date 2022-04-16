- Tahran'da Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı başladı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da 29'uncu Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı İmam Humeyni Musalla Camisi'nde başladı.

İran'ın başkenti Tahran'da 29'uncu Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı başladı. Başkentteki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde başlayan ve Ramazan ayının sonuna kadar sürecek fuar İranlılar tarafından büyük ilgi gördü. Fuarda tezhip sanatından Kuran'ı Kerim eserleri, Kuran ayetlerine özel hat sanatı, ahşap üzerine Kuran ayetlerinin işlendiği süslemeler ve Kuran ayetlerinin yazılı olduğu tablo ve resimler sergilendi. "Umut ve Huzurun kitabı Kuran-ı Kerim" sloganı ile başlayan fuarın açılışına İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran İslami İrşad ve Kültür Bakan Yardımcısı Ali Rıza Muaf da katıldı.

Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı'nda açılış konuşması gerçekleştiren İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Kuran-ı Kerim'in umut ve huzur veren bir kitap olduğunu belirterek, "Bu yılki fuarın sloganını Umut ve Huzurun Kitabı Kuran-ı Kerim olarak belirledik. Ramazan ayı bireysel ibadetlerin ve terbiyenin dışında toplumsal yönü de olan bir aydır. Bu nedenle Kuran-ı Kerim fuarının bir şenlik ve festival havasında olmasını umut ediyorum. Birçok din alimi Ramazan ayını Kuran'ı ve Kadir gecesini idrak etmek için bir fırsat olarak görmüştür. Ramazan ayı müminlerin baharı ve kendilerini terbiye etme ayıdır. Kuran mektebi ile kendimizi ve toplumumuzu eğitmeliyiz. Kuran insanların yaşam kaynağı olarak nazil olmuştur ve Kuran insanlar için umut ve huzur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek olan fuar, yabancı ülkelerden katılacak hafızlar arasında Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına da ev sahipliği yapacak.