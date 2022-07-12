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Tahran'da üçlü zirve: Türkiye, Rusya ve İran liderleri bir araya geliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tahran'da üçlü zirve: Türkiye, Rusya ve İran liderleri bir araya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran'da 3'lü zirve gerçekleştirecek.

(İHA)

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