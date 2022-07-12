Tahran'da üçlü zirve: Türkiye, Rusya ve İran liderleri bir araya geliyor Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran'da 3'lü zirve gerçekleştirecek. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Türkiye Tahran Rusya İran Güncel Haberler

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