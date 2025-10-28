Tahran'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

İran'ın başkenti Tahran'daki Türk İlköğretim Okulu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.

Tahran Büyükelçiliği bünyesindeki İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler, büyükelçilik çalışanları ve öğrenci velileri katıldı.

Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, öğrenciler Cumhuriyet'in anlam ve önemini anlatan şiirler okudu, kısa tiyatro oyunları ve halk dansları gösterileri sundu. Renkli sahne performansları, davetlilerden büyük alkış aldı.

Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini, özgürlük ve bağımsızlık vurgusuyla dile getiren programları sundu.

Program sonunda Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yapılan resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere büyükelçilik personeli tarafından hediyeler verildi.