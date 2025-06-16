Tahran'da Şiddetli Patlamalar ve Hava Savunma Tepkisi

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İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuluyor. İran ordusu misilleme yaptı, toplam can kaybı 224 olarak açıklandı. Dünya genelinde İsrail'e tepkiler artıyor.

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemlerinin de karşılık verdiği görülüyor.

İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle Tahran'ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Hava savunma sistemleri de hedeflere karşılık veriyor.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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