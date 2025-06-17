Tahran'da Şiddetli Patlama Sesleri ve Savaş Uçakları
İsrail ve İran arasındaki gerilim sürerken, Tahran'ın batısından gelen şiddetli patlama sesleri halkı endişelendirdi. Başkentin semalarında savaş uçakları görülürken, hava savunma sistemleri de aktif durumda.
İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Tahran'ın merkezinden duyulan patlama sesleri başkentin batısından gelirken son yarım saatte hava savunma sistemleri yoğun olarak çalışıyor.
Öte yandan başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel