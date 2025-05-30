Tahran'da Robotlarla Hizmet Veren 'Robo Town' Restoranı

İran'ın başkenti Tahran'da hizmet veren, garsonlar ve animasyon ekibinin robotlardan oluştuğu restoran, teknolojik konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Tahran'ın Manzariyeh semtinde yer alan ve robotik restoran adıyla tanınan "Robo Town" adlı mekan garsonlardan animasyon ekibine kadar robotlardan oluşan hizmet anlayışıyla öne çıkıyor.

Bilgi tabanlı bir şirketin işlettiği "Robo Town", yüksek teknoloji kullanarak müşterilerine hem pratik hem eğlenceli bir hizmet sunuyor.

Restoranda misafirler, her masada yer alan geniş dokunmatik ekranlar üzerinden kolayca ve hızlı şekilde siparişlerini oluşturabiliyor. Bu dijital sistem, sipariş süreçlerini hızlandırırken, müşterilere geniş menü seçeneklerini rahatça inceleme imkanı sağlıyor.

Siparişler alındıktan sonra mutfakta hazırlanan yemekleri garson olarak kullanılan robotlar özel platformlar üzerinde masalara servis ediyor.

Ayrıca bu robotlar sadece servis yapmakla kalmıyor kısıtlı da olsa yapay zeka yazılımları sayesinde müşterilerle etkileşime geçiyor. Ziyaretçilerle sohbet eden, onları güldüren ve samimi bir ortam oluşturan robotlar, mekanın en çok ilgi gören unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Robo Town'un teknolojik atmosferi, sadece garsonları kapsamıyor. Restoranın sahnesinde yer alan robot animasyon ekibi de müşterilerin keyifli vakit geçirmesi için her 20 dakikada bir özel müzik gösterileri ve eğlenceli animasyon performansları sunuyor.

Restoran yetkilileri, bu robotik hizmet konsepti sayesinde hem yerli halk hem turistler arasında popülerliklerini artırdıklarını belirtiyor.

Tahran'da teknoloji meraklıları ve farklı deneyimler arayanlar için vazgeçilmez bir durak haline gelen Robo Town, yakın zamanda konseptini genişletmeyi ve çeşitli bölgelerde de hizmet vermeyi planlıyor.

Restoranın ortaklarından Hüseyin Zibadil, robot konseptinin nasıl ortaya çıktığını ve müşterilerin konsepte ilgisini AA muhabirine anlattı.

İlk konsepti 2017'de tasarladıklarını ve bu kapsamda Tahran'ın Saadetabad semtinde benzer ancak daha küçük bir mekan açtıklarını ve daha sonra robot konseptini geliştirerek şu andaki mekanı ortaya çıkardıklarını söyleyen Zibadil, "Bu, yenilenen üçüncü şube ve bu çalışmanın fikri benim kendi fikrimdi. Endüstriyel tasarım, endüstriyel otomasyon ve oradan da insanların kendilerinin robotik fikirlerle yakından etkileşime gireceği eğlenceli bir fikir bulduk." dedi.

Konseptin halk tarafından çok iyi karşılandığını belirten Zibadil, "Çok şükür hem biz hem müşterilerimiz çok memnun." diye konuştu.

Mekandaki robotlar üzerinde sık sık yazılım geliştirmeleri yaptıklarını anlatan Zibadil, "Yaptığımız yeni güncellemede konuşmayı parmaklar, eller ve dudaklar ve ağız hareketleriyle senkronize eden bir dizi robot tasarladık. Allah'a şükür, çocuklar için çok ilgi çekici oldu ve çok iyi karşılandı." ifadelerini kullandı.

Restoranın müşterileri de sunduğu bu farklı ve interaktif deneyimden oldukça memnun. Teknoloji, lezzet ve eğlencenin bir arada sunulduğu Robo Town'u eğlenceli olarak nitelendiren ziyaretçiler, robotların sohbet yetenekleri ve samimi yaklaşımlarından da övgüyle bahsediyor.

Müşterilerden Haniye Kaşanifer de konseptin ilgi çekici olduğunu anlatarak "Burası harika bir atmosfere sahip, personel çok cana yakın ve hizmetten memnunuz. Yemekler de çok iyi. Her 20 dakikada bir robotik gösterileri var. Çocuklar burada çok eğleniyor." dedi.

Mekanın yemek kalitesinden de övgüyle söz eden Kaşanifer, "Buraya her geldiğimde harika atmosfer ve lezzetli yemekler için geliyorum." ifadelerini kullandı.