Haberler

İran'da dün geceki olaylarda kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verildiği bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen protestolar sırasında çok sayıda otobüs, ambulans, ev, cami, hastane ve bankanın tahrip edildiği bildirildi. Tahran Belediye Başkanı olayların ardından yabancı düşmanların yerel gençleri manipüle ettiğini öne sürdü.

İran'ın başkenti Tahran'da dün gece protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği bildirildi.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, dün gece protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıkladı.

Tahran'da göstericiler arasındaki bazı grupların otobüs, itfaiye aracı ve 42 araç, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarını tahrip ettiğini aktaran Zakani, "yabancı düşmanların" Tahranlı çocuk ve gençleri kamu mallarına zarar verebilmek için kullandığını söyledi.

İran'ın Tahran dahil bazı kentlerinde dün gece düzenlenen gösteriler sırasında şiddet olayları yaşanırken ülke medyasında ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, dağınık gruplar halinde toplanan ve bir kısmı silahlı yüzleri maskeli kişilerin özel araçlara, motosikletlere, metro istasyonlarına, bankalara, itfaiye araçlarına, otobüslere saldırdığı ve tahrip ettiği görülmüştü.

İran devlet televizyonu, olaylar sonucunda bazı kentlerde can kayıplarının yaşandığını ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de olayların ardından yaptığı konuşmada, yabancı güçler tarafından desteklenen bazı grupların gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı "memnun etmek için" kamu mallarını tahrip ettiğini söylemişti.

? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün itibarıyla gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 277 kişinin ise gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde, gösterilerde 568 polis ile 66 milis gücünün (Besic) yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma