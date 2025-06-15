Tahran'da Patlamalar: İsrail 20 İHA'yı İmha Etti

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İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havaalanı yakınında meydana gelen patlamalarda, İsrail ordusu İran'dan fırlatılan 20 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Görgü tanıkları, başkentte yoğun patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran tarafında ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havaalanı yakınında patlamalar meydana gelirken, İsrail ordusu İran'dan fırlatılan 20 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

İran yarı resmi medyasına yansıyan haberlerde, Tahran'daki Mehrabad Havaalanı yakınında patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde havaalanından dumanlar yükseldiği görüldü.

İran makamlarından Mehrabad havalimanı yakınında patlamalar duyulduğuna ilişkin haberler konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Diğer taraftan, Tahran'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde İsrail iHA'larının görülmesi üzerine hava savunma sisteminin aktif hale geldiği bildirildi.

Görgü tanıkları başkentte yoğun patlama sesleri geldiğini aktardı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan topraklarından İsrail'e 20 kamikaze insansız hava aracı (İHA) gönderildiği belirtildi.

Bu İHA'ların tamamının İsrail ordusunca havada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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