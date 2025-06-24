Tahran'da Patlama Sesleri ve Hava Savunma Sistemlerinin Devreye Girmesi

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İran'ın başkenti Tahran'da duyulan patlama sesleri, hava savunma sistemlerinin devreye girmesine neden oldu. Bu olay, ABD Başkanı Trump'ın İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurması sonrası gerçekleşti.

İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

Tahran'daki AA muhabirinin aktardığına göre, şehirde patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemleri de devreye girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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