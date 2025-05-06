Tahran'da Motosiklet Yedek Parça Deposunda Yangın

İran'ın başkenti Tahran'daki Mevlevi Caddesi'nde bir motosiklet yedek parça deposunda büyük bir yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale ediyor.

Ülke medyasına konuşan Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, yangının bir motosiklet yedek parça deposunda çıktığını belirtti.

Meleki, "Şu anda itfaiye ekiplerinin kontrolünde yangın söndürme çalışmaları ve alevleri tamamen kontrol altına alma çabaları sürüyor." dedi.

Olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Son günlerde İran'ın çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar dikkati çekiyor.