Tahran'da 'Mescid-i Şah (Abbasi) ve Sultan Ahmed Külliyeleri' konferansı düzenlendi

Tahran Yunus Emre Enstitüsü, "Erken On Yedinci Yüz Yılda İsfahan ve İstanbul: Mescid-i Şah (Abbasi) ve Sultan Ahmed Külliyeleri" konferansı düzenledi.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü, "Erken On Yedinci Yüz Yılda İsfahan ve İstanbul: Mescid-i Şah (Abbasi) ve Sultan Ahmed Külliyeleri" konferansı düzenledi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde, akademisyen Damla Gürkan Anar'ın konuşmacı olduğu konferansa Tahran'da yaşayan Türk vatandaşları ile İranlılar katıldı.

Anar, aynı dönemlerde iki farklı ülkede inşa edilen iki eserin karşılaştırmasını yaptı.

Yaptığı sunumun doktora tezinin kısa bir özeti olduğunu belirten Anar, her iki tarihi eserin mimari yapılarının yanı sıra kullanım şekli ve amaçları hakkında da bilgi verdi.

Anar, söz konusu tarihi eserlerin aynı yıllarda yapıldığını ve aynı mekansal çerçeveye sahip olduğunu söyledi.

Aynı zaman diliminde yapılan her iki külliyenin haricinde bulundukları çevredeki meydan ve yapıların da aynı zamanda imar edildiğini aktaran Anar, bu durumun da eserlerin yapımında karşılıklı bir etkilenmeyi düşündürdüğünü belirtti.

Anar, söz konusu dönemde Osmanlılar ile Safeviler arasından çok fazla elçi gönderme durumunun olduğunu kaydederek bu elçilerin özellikle inşaat alanlarından geçirilerek padişahların huzuruna çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Bu durumun karşılıklı bir etkilenmeye işaret edebileceğini söyleyen Anar, eserlerin yapımında kullanılan çini ve işlemelerdeki benzerlik ve zıtlıklara dikkat çekti.

Anar, Sultan Ahmet'te Allah ve Muhammed lafızları ve dört halife ile aşere-i mübeşşere isimlerinin yanı sıra ayetler yazıldığını, buna karşın Mescid-i Şah'da Allah ve Muhammed lafızları ile Ali ve 12 imam isimlerinin yanı sıra Hazreti Ali'nin uzunca sözlerinin yazıldığını aktardı.

Anar, vakit namazlarının Sultan Ahmet'te cemaatle, Mescid-i Şah'da ise bireysel kılındığı bilgisini paylaştı.

Konferansın tamamlanmasının ardından Sedat ve Selahattin Anar ikilisi santur ve hang drum ile enstrümental müzik dinletisi sundu.

Daha sonra Tahran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, Damla Gürkan Anar'a hediye takdiminde bulundu.