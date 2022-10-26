Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümünün 40. gününde protestolar sürüyor

İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümünün 40. gününde başkent Tahran'da geniş güvenlik önlemleri altında protestolar devam ediyor.

Tahran'ın en yoğun caddelerinden Veliasr'da toplanan yüzlerce kişi, yönetim karşıtı sloganlar atarak Cihad Meydanı'ndan Beheşti Caddesi'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında polis zaman zaman göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Göstericiler Beheşti Caddesi'ne vardıktan sonra bir kısmı Şeriati Caddesi'ne, bir kısmı da tekrar Veliasr Meydanı'na doğru yürümeye devam etti.

Motosikletli polislerin sürekli müdahalede bulunduğu göstericiler ara sokaklara dağılıp tekrar caddelerde buluştu.

Veliasr Meydanı ve Danışcu Parkı'nın yanı sıra Keşaverz Caddesi ile İnkılap Meydanı çevresinde de göstericiler ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı.

"Silahlı birimler Tahran Üniversitesine girdi"

Öte yandan, İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, silahlı birimlerin Tahran Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi'ne girdiğini ve plastik mermi kullanarak doğrudan öğrencilere ateş ettiğini ileri sürdü.

Birlik, gösteri düzenleyen Allame Tebatebai Üniversitesi öğrencilerinin Rektör Yardımcısı tarafından disiplin kuruluyla tehdit edildiğini aktardı.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün 40. günü için sosyal medyada geniş katılımlı gösteri çağrıları yapılmıştı. Bunun üzerine Tahran'ın yanı sıra bugün Emini'nin memleketi Sakkız başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlendi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.