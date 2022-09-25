Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kenti ve başkent Tahran'da devam ediyor.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kenti ve başkent Tahran'da devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel