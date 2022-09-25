Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor Güncel Haberler İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kenti ve başkent Tahran'da devam ediyor. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kenti ve başkent Tahran'da devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Mahsa Emini Tahran İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor - Haberler

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