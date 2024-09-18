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Tahran'da Lübnan Büyükelçiliği Önünde Saldırı Mağdurları İçin Çiçekler Bırakıldı

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Lübnan'daki eş zamanlı patlatmalar sonucu yaşamını yitirenler anısına Tahran'daki Lübnan Büyükelçiliği önüne çiçekler bırakıldı. Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 750 kişinin yaralandığı öğrenildi.

- Lübnan'ın Tahran Büyükelçiliği önüne saldırılarda ölenler için çiçek bırakıldı

TAHRAN - Lübnan'da çağrı cihazlarının dün eş zamanlı patlatılmasıyla gerçekleştirilen ve 12 kişinin ölümüne yol açan saldırılarda hayatını kaybedenler için İran'daki Lübnan Büyükelçiliği önüne çiçekler bırakıldı.

Lübnan'da Hizbullah üyelerini kullandığı çağrı cihazlarının dün eş zamanlı patlatılması sonucu 12 kişinin öldüğü saldırının yankıları sürüyor. İran'ın başkenti Tahran'daki Lübnan Büyükelçiliği önüne gelen İranlılar, saldırıda ölenler için büyükelçilik binasının önüne yüzlerce çiçek bıraktı. Çiçeklerin üzerine Hizbullah ile Lübnan bayrağı yerleştirilirken, saldırıda hayatını kaybeden kız çocuğunun fotoğrafına yer verildi.

Öte yandan Lübnan'da dün yerel saatle 15.30 sıralarında Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 2 bin 750 kişi yaralanmıştı.

Tahran'da Lübnan Büyükelçiliği Önünde Saldırı Mağdurları İçin Çiçekler Bırakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel

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