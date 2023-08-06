Tahran'da kaçak binaların yıkımında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da kaçak binaların yıkım işlemleri sırasında meydana gelen göçük nedeniyle 3 belediye işçisi hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Ahmediye Mahallesi'nde kaçak oldukları tespit edilen binaların yıkım işlemleri sırasında göçük meydana geldi. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki yaptığı açıklamada birbirlerine bitişik olan 5 ayrı binanın çökmesi sonucu 3 belediye işçisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Göçük altından 5 kişinin canlı olarak çıkartıldığını belirten Maleki, "Sağ çıkartılanların durumu iyi. Görgü tanıklarına göre hala çöken binalar altında kalanlar var. Onları kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tahran Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, mahkeme kararı ile kaçak oldukları tespit edilen binaların yıkım işlemlerine başlandığı ancak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması ve binaların eski olması nedeniyle göçük meydana geldiği belirtildi. - TAHRAN