Tahran'da İsrail Saldırılarına Karşı Büyük Protesto

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etmek ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın aralarında bulunduğu, saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için gösteri düzenlendi.

Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti.

İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Dualar eden ve mersiyeler okuyan her yaştan gösterici, "Tek sözümüz intikam" sloganıyla yetkililere İsrail'e karşılık verilmesi için çağrıda bulundu.