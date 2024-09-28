Üye Girişi
Haberler

Tahran'da İsrail Protestosu: Yüzlerce Kişi 'İntikam' Sloganları Attı

Tahran'da İsrail Protestosu: Yüzlerce Kişi 'İntikam' Sloganları Attı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Tahran kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları ve Hizbullah flamalarıyla 'İntikam' ve 'İsrail'e karşı' sloganları attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etmek ve Hizbullah'a destek için toplanan yüzlerce kişi İsrail'e karşı "intikam" sloganları attı.

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda gece yarısı toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etti.

Gösterilerde Filistin bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Dualar okuyan göstericiler, İsrail ve ABD'ye karşı "Tek sözümüz intikam" sloganları attı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Politika Filistin Lübnan İsrail tahran Güncel Dünya İran

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Şahinbey, Nizip, Şehitkamil elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });