Tahran'da İsrail'in BM'den İhracını İsteyen Gösteri

İran'ın başkenti Tahran'daki Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail'in BM'den ihraç edilmesini istedi.

Tahran'daki BM ofisi önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

İsrail aleyhinde ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıyan ve Tel Aviv'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarını protesto eden göstericiler, "Bebek katili siyonistler cezalandırılmalı" ve "Siyonist rejim ihraç edilmeli" gibi sloganlarla İsrail'in BM'den ihraç edilmesi talebinde bulundu.

Göstericiler arasında bir grubun İsrail'in Gazze'de öldürdüğü bebekleri temsilen kanlı beyaz kefene sarılmış temsili bebekler taşıması dikkatleri çekti.