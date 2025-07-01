Tahran'da İsrail ile İrtibatlı Bir Kişi Gözaltına Alındı

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Polis Teşkilatı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tahran'da bazı kritik noktaların bilgilerini İsrail'e aktaran bir kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Zanlının kimlik bilgilerine dair açıklama yapılmadı.

İsrail'in İran'a saldırdığı 12 gün süren savaş ve sonrasında ülkede onlarca kişi, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.