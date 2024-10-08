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Tahran'da İsrail'e Protesto Gösterisi Düzenlendi

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İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protesto gösterisinde çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, Hizbullah ve Hamas'a destek verdiklerini dile getirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi.

Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti.

İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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