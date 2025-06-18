Tahran'da İsrail'e Karşı Gösteri Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da kalabalık gruplar, İsrail'e karşı saldırılara destek için Filistin Meydanı'nda toplandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı'nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti.

İran lideri Hamaney'in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tahran'ı tahliye edin" tehdidine rağmen gösteriye bazı ailelerin çocuklarıyla gelmesi dikkati çekti. Bazı polis ve askerlerin de gösterilere katıldığı görüldü.