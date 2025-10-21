Haberler

Tahran'da İranlı Akademisyenin Serbest Bırakılması İçin Protesto Düzenlendi

İran'ın Tahran kentinde üniversite öğrencileri ve aktivistler, Fransa'da tutuklu bulunan İranlı akademisyen Mehdiye İsfendiyari'nin serbest bırakılması için Fransız Büyükelçiliği önünde protesto düzenleyerek, 'ifade özgürlüğü' ve insan hakları vurgusu yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup üniversite öğrencisi ve aktivistler, Filistin'i destekleyen görüşleri nedeniyle Fransa'da tutuklu bulunan İranlı kadın akademisyen Mehdiye İsfendiyari'nin serbest bırakılması talebiyle Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Tahran'ın Nofel Loşato Caddesinde bulunan Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan protestocular, "ifade özgürlüğü" ilkesine dikkati çekmek için ağızlarını bantlarla kapattı.

Protestocular, Fransız yetkililerin Filistin'i destekleyen görüşleri nedeniyle İsfendiyari'yi tutuklamasının insan hakları ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğunu dile getirdi.

Ellerinde, "Tek bir cümle için 234 gün hücre hapsi!", "Demokrasinin beşiğinde, ezilenleri desteklemek hapis cezası anlamına mı geliyor?", " Fransa, Filistin'in sesini hapsetti", "İran kızını özgür bırakın" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler ve aktivistlerden oluşan grup, ABD, İsrail ve Fransa aleyhinde sloganlar attı.

Gösteri, okunan bildiri sonrası olaysız sona erdi.

Fransa'da yaşayan 39 yaşındaki İranlı akademisyen Mehdiye İsfendiyari, tutuklanmadan önce Lyon Lumiere Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu.

Fransız polisi, 28 Şubat 2025 sabahı Lyon kentindeki kız kardeşinin evine baskın düzenleyerek İsfendiyari'yi gözaltına almıştı. Gözaltına alındıktan sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, İranlı yetkililere haber vermişti. Fransız yargı makamları, daha sonra Nisan 2025'te Mehdiye'nin Paris banliyölerindeki Freshness Hapishanesi'nde tutulduğunu doğrulamıştı.

İsfandiyari'nin kız kardeşi Zehra İsfendiyari, kız kardeşinin gözaltına alınırken başörtüsünün zorla çıkarıldığını ve Filistin yanlısı görüşleri nedeniyle hücre hapsinde tutulduğunu söyledi.

Paris Savcılığı, İranlı akademisyeni Gazze'de yaklaşık 2 yıldır soykırıma devam eden İsrail'e karşı sosyal medyadan Hamas'ı desteklemekle suçluyor.

Son olarak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, Mehdiye İsfendiyari'nin Fransa ile tutuklu takası kapsamında serbest bırakılması için çalışmalar yapıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
